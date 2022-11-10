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    Adana'da makak maymunu piknik alanında görüldü

    Bölge sakinlerinin yürüyüş yaptığı esnada bank üzerinde yatarken buldukları maymun, muzla beslendi. Sahibine ulaşılamayınca 'Çiko' adı verilen maymun Tarsus Hayvan Parkı'na teslim edildi.
    • 10.11.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 10:31
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    Adana'da makak maymunu piknik alanında görüldü

    Adana'nın Çukurova ilçesinde şaşırtıcı bir olay yaşandı.

    Bölgedeki piknik ve mesire alanında yürüyüş yapan vatandaşlar, makak maymunuyla karşılaştı.

    Polise bildirildi

    Bankların üzerinde yatan maymun, yanına yaklaşılmasına rağmen hiç tepki vermedi.

    Bunun üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Adana da makak maymunu piknik alanında görüldü #1

    Muzla beslediler

    Bölgeye gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, maymunun sahibine ulaşmak için çabaladı.

    Sonuç alamayınca maymuna muz vererek besledi.

    Adana da makak maymunu piknik alanında görüldü #2

    'Çiko' ismi verildi

    Daha sonra polis merkezine götürülen maymuna ‘çiko’ ismi verildi.

    DHA'nın aktarımına göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine verilen maymun, Tarsus Hayvan Parkı'na teslim edildi.

    Adana'daki firari maymun 'Çiko' hayvanat bahçesine götürüldü VİDEO


    Adana da makak maymunu piknik alanında görüldü #3

    Adana da makak maymunu piknik alanında görüldü #4

    Adana da makak maymunu piknik alanında görüldü #5

    Adana da makak maymunu piknik alanında görüldü #6



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