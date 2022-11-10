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- Adana'da makak maymunu piknik alanında görüldü
Adana'da makak maymunu piknik alanında görüldü
Bölge sakinlerinin yürüyüş yaptığı esnada bank üzerinde yatarken buldukları maymun, muzla beslendi. Sahibine ulaşılamayınca 'Çiko' adı verilen maymun Tarsus Hayvan Parkı'na teslim edildi.
- 10.11.2022 - 10:02
- Güncelleme : 10.11.2022 - 10:31
Adana'nın Çukurova ilçesinde şaşırtıcı bir olay yaşandı.
Bölgedeki piknik ve mesire alanında yürüyüş yapan vatandaşlar, makak maymunuyla karşılaştı.
Polise bildirildi
Bankların üzerinde yatan maymun, yanına yaklaşılmasına rağmen hiç tepki vermedi.
Bunun üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Muzla beslediler
Bölgeye gelen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, maymunun sahibine ulaşmak için çabaladı.
Sonuç alamayınca maymuna muz vererek besledi.
'Çiko' ismi verildi
Daha sonra polis merkezine götürülen maymuna ‘çiko’ ismi verildi.
DHA'nın aktarımına göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine verilen maymun, Tarsus Hayvan Parkı'na teslim edildi.
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