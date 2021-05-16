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    Adana'da maması biten bebeğin imdadına polis koştu

    Tam kapanma nedeniyle dışarı çıkamayan anne, polisten yardım istedi. kısa sürede harekete geçen polis ekipleri, mamayı alıp bebeğe ulaştırdı.
    • İHA
    • 16.05.2021 - 11:28
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    Adana'da maması biten bebeğin imdadına polis koştu

    Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşayan Songül Hak, sabah kalktığında bebeğinin mamasının bittiğini gördü. Ancak tam kapanma nedeniyle hem kendisi sokağa çıkamadığı hem de mahalledeki market ve eczaneler kapalı olduğu için bebeğinin mamasını alamadı.

    Acıkan Esra bebek mama yiyemediği için ağlamaya başladı. Çaresiz kalan annenin aklına, polisi arayarak yardım istemek geldi.

    POLİS, ESRA BEBEK İÇİN MAMA GETİRDİ

    112’yi arayan Hak, “Kızımın maması bitti tam kapanma nedeniyle alamıyorum sizden rica ediyorum alıp getirebilir misiniz” dedi.

    Bunun üzerine polis ekipleri hemen harekete geçip nöbetçi eczaneden mamayı alıp bebeğe ulaştırdı.

    Bebek kapıda elinde mama ile polisi görünce çok sevindi. Anne Songül Hak, polislere teşekkür etti.

    Adana da maması biten bebeğin imdadına polis koştu #1

    Adana da maması biten bebeğin imdadına polis koştu #2

    Adana da maması biten bebeğin imdadına polis koştu #3

    Adana da maması biten bebeğin imdadına polis koştu #4

    Adana da maması biten bebeğin imdadına polis koştu #5

    Adana da maması biten bebeğin imdadına polis koştu #6

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