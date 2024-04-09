Adana'da mezarlıkta sahte hocalara Kuran-ı Kerim sınavı Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıkta ‘Sahte hoca’ denetimi gerçekleştirilirken vatandaşların duygularını istismar edip haksız kazanç sağlayan sahte hocalar mezarlıktan dışarı çıkartıldı.

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İHA

Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda ziyaretler sıklaştı.

Bu durumu fırsat bilen sahte hocalar mezarlıklara doluştu.

Ramazan Bayramı arifesinde merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık’ta yoğunluk yaşanırken, mezar başında dua okuyarak para kazanmak isteyen sahte hocaların önüne geçmek için dua okumak isteyenler sınava tabi tutuldu.

Sahte hocalara denetim

Mezarlık cami imamı ve güvenlikleri ise sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde mezar başında ve yolda elinde Kuran-ı Kerim ile dolaşan şahıslara tek tek önce dua sonra Yasin Suresi okutuldu. Dua ve Yasin Suresi’ni yanlış okuyan sahte hocalar mezarlık dışına çıkartıldı.

“Ne kadar para verirlerse o kadar kazanıyorum”

Duaları yanlış okuduğu için mezarlıktan çıkartılan Fadil Zaluk, “Ben dua biliyorum. Nasıl yanlış okudum, doğru okudum. Bana ne kadar para verirlerse o kadar kazanıyorum” dedi.

“Sahte hocalara karşı daha dikkatli olacağım”

Ailesinin mezarını ziyarete giden ve sahte hocaya dua okutan Coşkun Umay isimli vatandaş, “Hoca olarak geziyorlar. Yapacak bir şey yok. Okuduğu duada da içime kuşku düştü. Denetleme çok güzel memnun oldum. Bundan sonra sahte hocalara karşı daha dikkatli olacağım. Sıkı denetimlerle bu ancak mümkün olur” ifadelerini kullandı.

“Kart verilirse güvenli olur”

Mezarlıkta İsmet Kocabey, “Önceden kart veriliyordu. Şimdi o yok, kart verilmesinden yanayız. Kart verilirse güvenli olur. Hem vatandaşlar hem de bizler mağdur olmayız” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)