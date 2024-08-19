Adana'da muhtarın kandırdığı köylüler 21 yıldır suya hasret Feke ilçesinde bulunan Eğrikol Bölgesi'nde bulunan su kaynakları, 21 yıl önce muhtar tarafından şebeke suyuna bağlanınca Ormancık Mahallesi susuz kaldı. Eşeklerle evlerine su taşımak zorunda kalan vatandaşlar, 'Muhtar bizi kandırdı' dedi.

İHA

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan vatandaşlar, yıllardır evlerine su gelmesi için savaş veriyor.

Kendi bölgelerindeki kaynaklardan faydalanamayan mahalle sakinleri, günlük yaşamlarında zor durumda kalıyor....

21 yıl önce Ormancık Mahallesi'nin eski muhtarı, Eğrikol Bölge'sinde bulunan su kaynaklarını vatandaşları da kandırarak şebeke suyuna bağlattı.

Köylü evlerine su geleceğini düşünürken o günden sonra hem su kaynaklarından oldu hem de evlerine su gelmedi.

MAHALLELİ 21 YILDIR MAĞDUR DURUMDA

Yaklaşık 500 hanesi bulunan köyde kilometrelerce uzaktan eşek ve katırlarla su taşımak zorunda kalan mahalle sakinleri, susuzluğa tepki gösterirken kışlık yiyeceklerini bile yetiştiremediklerini iddia etti.

"MUHTAR HEPİMİZİ KANDIRDI"

78 yaşındaki Meryem Kızılkaya, 20 yıldan buyana susuzluk çektiklerini söyleyerek, "Katır ve eşek ile su aramaya gidiyoruz. Bahçemizi ekemiyoruz. Şebeke suyu var ama buraya gelmiyor. Köyümüzde su var ama gelmiyor.

21 sene önce muhtar hepimizi kandırdı. Bir kısmı alınacak denildi. Suyun hepsi şebeke suyuna bağlandı. Evlerde su yok. Köyümüzde su var ama su buraya gelmiyor." dedi.

"SUSUZLUKTAN YOLLARA DÜŞTÜK"

Köy sakinlerinden Ramazan Kızılkaya ise, "Susuzluktan yollara düştük. Ne içme suyumuz ne bahçe suyu var. Köyde su var ama bizlere ulaşmıyor. Su yüzünden kavgalar çıkıyor. Bundan sonra daha çok kavga çıkar.” diye konuştu.

"KENDİ SUYUMUZ VARKEN SUSUZLUK ÇEKİYORUZ"

Bir diğer mağdur Asya Katboğa da, "Hazır suyumuz elimizden alındı. Buradan bizim suyumuzu alıp, başka bahçeler bostan suluyor. Biz bahçemizi ekemiyoruz. Mescitten su alıyoruz. 3 nöbetçi var orada, su alırken kavga çıkıyor.

21 yıl önce muhtar 'Suyun bir kısmı alınacak gerisi bostan ve hayvancılık için bırakılacak' dedi. Şimdi bizim burada su yok tüm mahallelerde var. Kendi suyumuz varken susuzluk çekiyoruz.” dedi.

"İÇME SUYUNA HASRET KALDIK"

21 yıl önce suyun şebekeye bağlanması ile sorun yaşadıklarını kaydeden köy sakinlerinden Şaban Kızıldağ, “İçme suyuna hasretiz. İçme suyu olsa biz bahçe su veremezsek kışın mısırımız, fasulyemiz olmazsa ne yiyip içeceğiz. 21 yıldan beri bu hale geldik.

İçme suyuna hasret kaldık. Buradan giden su ile bahçe sulanıyor o mahallelerin kaynakları var, boşa akan su kaynakları da var ama biz suya hasretiz. Bu su kaynakları o mahallelere yeter ama bizim suyumuz bize verilmeli.” diye konuştu.

Bölgede yaklaşık 2 bin büyük ve küçükbaş hayvan olduğunu kaydeden mahalle sakinleri, susuzluğun hayvancılık sektörünü de vurduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)