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- Adana'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüldü
Adana'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüldü
Türk semenderi olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender, yetkililere bildirilerek bir kutuya konuldu.
- İHA
- 02.11.2021 - 09:12
- Güncelleme : 02.11.2021 - 09:57
Adana’nın Pozantı ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Özdemir adlı vatandaş, evinin yakınlarında nesli tükenmekte olan Türk semenderi buldu.
Semenderi bir kutu içerisine koyan Özdemir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Pozantı İlçe Müdürlüğünü aradı.
YETKİLİLER TESLİM ALACAK
Görevliler ise Mustafa Özdemir’in adresine gelerek sarı semenderi teslim alacaklarını bildirdi.