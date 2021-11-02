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Adana'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüldü

Adana'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüldü

Türk semenderi olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender, yetkililere bildirilerek bir kutuya konuldu.