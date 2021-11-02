Euro
11.034
-0.37%
Dolar
9.5008
-0.37%
Altın
549.27
-0.1%
Borsa
1.545
0.58%
Bitcoin
585.735
-1.56%
BTXN Coin
26.24
-4.51%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Adana'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüldü

    Türk semenderi olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender, yetkililere bildirilerek bir kutuya konuldu.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüldü

    Adana’nın Pozantı ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Özdemir adlı vatandaş, evinin yakınlarında nesli tükenmekte olan Türk semenderi buldu.

    Semenderi bir kutu içerisine koyan Özdemir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Pozantı İlçe Müdürlüğünü aradı.

    YETKİLİLER TESLİM ALACAK

    Görevliler ise Mustafa Özdemir’in adresine gelerek sarı semenderi teslim alacaklarını bildirdi.

    Adana da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüldü #1

    Adana da nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüldü #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir