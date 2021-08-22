Giydiği yırtık pantolonun sorulmasının ardından 'moda moda' cevaı veren 2 yaşındaki kız çocuğu, sosyal medyada 500 bine yakın izlendi.

Adana Tufanbeyli’de Ertuğrul ve Dilek Gündoğan çiftinin iki yaşındaki Asya isimli kız çocuğu sokakta oynarken amatör bir kameramanın ilgisini çekti.

Kamerasını açıp kız çocuğu ile sohbet etmeye başlayan kameramanın “Pantolonun yırtılmış bir yere mi takıldı?” sorusuna çocuğun “Moda moda” diye cevap vermesi herkesi hayrete düşürdü.

KUAFÖRE DE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

2 yaşında olmasına rağmen modayı yakından takip eden minik Asya’nın kuaföre de gittiğini söylemesi dikkat çekti.

Adana'da pantolonuna yırtık diyen kişiye 'moda' cevabı veren minik kız ViDEO







SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kameraman minik Asya ile bu hoş sohbetini sosyal medyaya yükleyince video kısa sürede sosyal medyada 500 bine yakın kişi tarafından izlenip beğenildi.





7 AYLIKKEN KONUŞMAYA BAŞLADI

Minik Asya’nın annesi, kızının 7 aylıkken konuşmaya başladığını, giyinmeyi çok sevdiğini, alışverişe gittikleri zaman kıyafetlerini kendisinin seçtiğini söyledi.