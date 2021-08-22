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    Adana'da pantolonuna yırtık diyen kişiye 'moda' cevabı veren minik kız

    Giydiği yırtık pantolonun sorulmasının ardından 'moda moda' cevaı veren 2 yaşındaki kız çocuğu, sosyal medyada 500 bine yakın izlendi.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 12:54
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    Adana'da pantolonuna yırtık diyen kişiye 'moda' cevabı veren minik kız

    Adana Tufanbeyli’de Ertuğrul ve Dilek Gündoğan çiftinin iki yaşındaki Asya isimli kız çocuğu sokakta oynarken amatör bir kameramanın ilgisini çekti.

    Kamerasını açıp kız çocuğu ile sohbet etmeye başlayan kameramanın “Pantolonun yırtılmış bir yere mi takıldı?” sorusuna çocuğun “Moda moda diye cevap vermesi herkesi hayrete düşürdü.

    KUAFÖRE DE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

    2 yaşında olmasına rağmen modayı yakından takip eden minik Asya’nın kuaföre de gittiğini söylemesi dikkat çekti.

    Adana'da pantolonuna yırtık diyen kişiye 'moda' cevabı veren minik kız ViDEO

    Adana da pantolonuna yırtık diyen kişiye moda cevabı veren minik kız #1

    SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

    Kameraman minik Asya ile bu hoş sohbetini sosyal medyaya yükleyince video kısa sürede sosyal medyada 500 bine yakın kişi tarafından izlenip beğenildi.

    Adana da pantolonuna yırtık diyen kişiye moda cevabı veren minik kız #2

    7 AYLIKKEN KONUŞMAYA BAŞLADI

    Minik Asya’nın annesi, kızının 7 aylıkken konuşmaya başladığını, giyinmeyi çok sevdiğini, alışverişe gittikleri zaman kıyafetlerini kendisinin seçtiğini söyledi.

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