Ayağı kırık olan öğrenci bursluluk sınavına girmek üzere gittiği okulda polisler tarafından kucaklanarak dersliğe götürüldü. Sınavdan çıkan çocuk, yine aynı polisler tarafından ailesine teslim edildi.

12 yaşındaki Emre Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta paten kayareken ayağını kırınca, bugün gireceği bursluluk sınavına ailesi tarafından getirildi.

Babası Mehmet Çavuşoğlu ile birlikte Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı İsmet İnönü İlköğretim Okuluna gelen veliler okul bahçesine alınmadığı için ayağı kırık küçük çocuk, kapıdaki görevlilere ve polislere yardım almadan yürüyemeyeceğini anlattı.

SINAV SALONUNA KUCAKLAYARAK GÖTÜRDÜLER

Bunun üzerine polis memurları Okan Arıkan ve Arzu Doğru Manap ise küçük çocuğu kucaklayarak sınava gireceği sınıfa kadar götürdü. Sınav bittikten sonrada yine polis memurları Emre Çavuşoğlu’nu sınıfından indirip okul bahçesinin dışında bekleyen velisine teslim etti.

Adana'da polis, ayağı kırılan çocuğu sınava kucağında götürdü VİDEO



ÖRNEK DAVRANIŞ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Bu sırada dışarıdaki veliler polisleri örnek davranışlarından ötürü alkışlayarak teşekkür etti.

Gazetecilere konuşan Emre Çavuşoğlu, “Polislere çok teşekkür ediyorum. Ayağımı geçen hafta kırmıştım. Beni onlar sınav salonuna kadar taşıdı” diye konuştu.

"TÜRK POLİSİ HER ZAMAN ŞEFKATLİDİR"

Baba Mehmet Çavuşoğlu da polislere teşekkür ederek, “Türk polisi her zaman yardımsever ve şefkatlidir. Bugün de bunu bir kere daha gösterdi” ifadelerini kullandı.





















