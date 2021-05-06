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- Adana'da polis, lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi yaptı
Adana'da polis, lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi yaptı
- DHA
- 06.05.2021 - 14:12
- Güncelleme : 06.05.2021 - 14:56
Adana'da bulunan özel bir hastanede bir süredir lösemi tedavisi gören ve 5’inci yaş günü gelen Miray Uğurlu’nun ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü’ne mail göndererek, kızlarının polisleri çok sevdiğini bu nedenle de doğum gününü kutlamasını istedi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatı üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaş pasta yaptırıp minik Miray’ın tedavi gördüğü hastaneye gitti.
PASTA ÜFLETİP HEDİYE VERDİLER
Miray, ellerinde yaş pasta ve hediyelerle odasına giren polisleri görünce büyük mutluluk yaşadı.
Polis, pastasının üzerindeki mumları üfleyen Miray’a polis kimliği ve hediyeler verdi. Minik Miray da polisleri çok sevdiğini ve artık kendisinin de polis olduğunu söyledi.
Adana'da polis, lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi yaptı VİDEO