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    Adana'da polis, lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi yaptı

    Polis ekipleri özel bir hastanede lösemi tedavisi gören Miray Uğurlu’ya 5’inci yaş günü için sürpriz doğum günü kutlaması yapınca küçük Miray, büyük mutluluk yaşadı.
    • DHA
    • 06.05.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 14:56
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    Adana'da polis, lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi yaptı

    Adana'da bulunan özel bir hastanede bir süredir lösemi tedavisi gören ve 5’inci yaş günü gelen Miray Uğurlu’nun ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü’ne mail göndererek, kızlarının polisleri çok sevdiğini bu nedenle de doğum gününü kutlamasını istedi.

    Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatı üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaş pasta yaptırıp minik Miray’ın tedavi gördüğü hastaneye gitti.

    PASTA ÜFLETİP HEDİYE VERDİLER

    Miray, ellerinde yaş pasta ve hediyelerle odasına giren polisleri görünce büyük mutluluk yaşadı.

    Polis, pastasının üzerindeki mumları üfleyen Miray’a polis kimliği ve hediyeler verdi. Minik Miray da polisleri çok sevdiğini ve artık kendisinin de polis olduğunu söyledi.

    Adana'da polis, lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi yaptı VİDEO

    Adana da polis, lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi yaptı #1

    Adana da polis, lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi yaptı #2

    Adana da polis, lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi yaptı #3

    Adana da polis, lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi yaptı #4

    Adana da polis, lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi yaptı #5

    Adana da polis, lösemi hastası Miray’a doğum günü sürprizi yaptı #6

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