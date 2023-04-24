Adana'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri ve uyarıları sonucu, beklenen sağanak Adana'da yüzünü gösterdi.
Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
62 yıllık çınar ağacı yerinden söküldü
Fırtına nedeniyle Kozan Belediye binası önünde bulunan 62 yıllık çınar ağacı yerinden sökülüp, 2 otomobilin üzerine devrildi.
2 evi ve 1 iş yerini su bastı
Öte yandan, ilçede yaşanan yağışlar nedeniyle 2 evi ve 1 iş yerini su bastı. Ekipler, yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle ilçede çalışmalarına devam ediyor.