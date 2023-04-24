Adana'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli fırtına nedeniyle Kozan Belediyesi binası önündeki çınar ağacı yerinden sökülüp, iki otomobilin üzerine devrildi.

DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri ve uyarıları sonucu, beklenen sağanak Adana'da yüzünü gösterdi. Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 62 yıllık çınar ağacı yerinden söküldü Fırtına nedeniyle Kozan Belediye binası önünde bulunan 62 yıllık çınar ağacı yerinden sökülüp, 2 otomobilin üzerine devrildi. 2 evi ve 1 iş yerini su bastı Öte yandan, ilçede yaşanan yağışlar nedeniyle 2 evi ve 1 iş yerini su bastı. Ekipler, yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle ilçede çalışmalarına devam ediyor.