Adana'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri ve uyarıları sonucu, beklenen Adana'da yüzünü gösterdi.

Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

62 yıllık çınar ağacı yerinden söküldü

Fırtına nedeniyle Kozan Belediye binası önünde bulunan 62 yıllık çınar ağacı yerinden sökülüp, 2 otomobilin üzerine devrildi.

2 evi ve 1 iş yerini su bastı

Öte yandan, ilçede yaşanan yağışlar nedeniyle 2 evi ve 1 iş yerini su bastı. Ekipler, yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle ilçede çalışmalarına devam ediyor.

Kozan'da sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi #2
Kozan'da sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi #3
Kozan'da sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi #4