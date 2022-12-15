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    Adana'da sağanak yağışta kocasına şemsiye tuttu

    Bir kadının motosiklette yağmurda ıslanmasın diye kocasına şemsiye tutarken, kendisinin ıslanması görenleri duygulandırdı.
    • 15.12.2022 - 09:20
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    Adana'da sağanak yağışta kocasına şemsiye tuttu

    Evlilik fedakarlık demektir sözünün karşılığı olabilecek bir olay yaşandı.

    Adana’da gün boyu devam eden yağmura bir çift motosiklette yakalandı.

    Nuri Sabuncu Bulvarı'ndan, Alparslan Türkeş Bulvarı istikametine seyir halinde olan motosikletli çiftten kadının kendisi ıslanma pahasına kocasına şemsiye tuttu.

    Görenler duygulandı

    Kadının yaptığı fedakarlık görenleri duygulandırdı.

    Gülümseyerek yanıt verdi

    O anları görüntüleyenlere ise kadının gülümseyerek yanıt vermesi de dikkat çekti.

    Adana da sağanak yağışta kocasına şemsiye tuttu #1

    Adana da sağanak yağışta kocasına şemsiye tuttu #2

    Adana da sağanak yağışta kocasına şemsiye tuttu #3


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