Adana'da sıcaklık eksi 13,4 dereceye kadar düştü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşanan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. İlçede sıcaklığın eksi 13,4 dereceye düşmesiyle göl ve akarsular dondu.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi kar yağışının, ardından soğuk havaya teslim oldu.

İlçede 3 gün etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçe beyaza büründü, mahalle yolları kapandı.

SICAKLIK EKSİ 13,4'E KADAR DÜŞTÜ

Ekiplerin çalışmasıyla yollar açılırken, ilçe bu kez de soğuk havaya teslim oldu. Dün gece en düşük hava sıcaklığı, eksi 13,4 olarak ölçüldü.

AKARSULAR DONDU

Soğuk hava nedeniyle bazı akarsular dondu. Evlerin saçaklarında sarkıtlar oluştu. Bazı vatandaşlar, sabah kalktıklarında araçlarını çalıştıramadı.

Gün içerisinde derecelerin eksi 4’ü gösterdiği ilçede soğuk hava etkisini sürdürüyor.