Adana'da sıcaklık rekor seviyeye ulaştı: Termometre 44 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan gençler, tehlikeleri göze alarak sulama kanallarında yüzerek serinliyor.

İHA

Türkiye geneli haziran ayına sıcaklık artışlarıyla ile birlikte girdi.

Türkiye’nin en sıcak bölgelerinden birinde yer alan en sıcak illerinden Adana’da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı.

Termometreler 44 dereceyi gösterirken, sıcakların artmasıyla birlikte her yıl yaklaşık 30 kişinin boğularak hayatını kaybettiği kanallara akın eden gençler yüzerek serinledi.

Gençler, boğulma tehlikesine rağmen kanalda

Kalabalık halde yüzen ve kanala atlayan gençler, boğulma vakalarının kendilerini korkutmadığını söyleyerek yüzmeye devam etti.

Vatandaşlar parklarda ağaçların gölgesinde

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise parklarda bulunan ağaçların gölgesinde sohbet etti.

Sıcaklık önümüzdeki günlerde daha da yükselecek

Yetkililerin ise öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasına yönelik uyarılarda bulunduğu kentte, sıcaklığın önümüzdeki günlerde daha da yükseleceği bildirildi.

"Kanalda yüzmekten korkmuyoruz, korkanın çocuğu olmaz"

Sulama kanalına giren Ahmet Çelik kanallarda yüzmekten korkmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Adana çok sıcak, serinlemeye giriyoruz. Hava 44 derece, ne yapalım? Haftada 2-3 kez geliyoruz. Havuz sıkıcı geliyor. Burada yüzmekten korkmuyoruz, korkanın çocuğu olmaz.

"Klimadan uzaklaşmıyoruz"

Pikniğe gitmek üzere dışarı çıktığını belirten Arzu Ünlü ise MS hastası olduğunu ve çok fazla sıcağa çıkamadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Çok aşırı derecede sıcak. Henüz haziran ayının başındayız. Aşırı sıcaktan dolayı dayanamıyoruz. Ben temmuz ve ağustos aylarını düşünemiyorum. Adana resmen yanıyor. Adanalı olarak alışkınız ama yine de çok sıcak. Dayanamıyoruz, klimadan uzaklaşmıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)