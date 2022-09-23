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    Adana'da şiddetli yağış sonra heyelan

    Adana Aladağ'da etkili olan sağanak yağış heyelana neden olurken 5 mahallenin ulaşımında aksama yaşandı.
    • 23.09.2022 - 00:41
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    Adana'da şiddetli yağış sonra heyelan

    Adana'nın Aladağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    İlçede Karahan, Kışlak, Gökçeköy, Köprücük ve Kızıldam Mahallesi'nin yolları heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

    Aladağ Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri ile kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

    "Çalışmalarımız devam ediyor"

    Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, yağışların bazı köylerde olumsuzluklara neden olduğunu belirtilerek, "Yağışlar sonrasında Aladağ ilçesine bağlı Karahan, Kışlak, Gökçeköy, Köprücük, Kızıldam Mahalleleri'nde heyelanlar meydana gelmiş ve söz konusu yollar ulaşıma kapanmıştır. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sorumluluk alanımızdaki yollarda oluşan tüm olumsuzluklar giderilmeye ve ulaşım yeniden sağlanması için çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor" dedi.

    Adana da şiddetli yağış sonra heyelan #1

    Adana da şiddetli yağış sonra heyelan #2

    Adana da şiddetli yağış sonra heyelan #3

    Adana da şiddetli yağış sonra heyelan #4


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