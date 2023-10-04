Adana'da sular çekilince ortaya çıktı! Antik kent definecilerin saldırısına uğradı Seyhan Barajı'nın suları çekilince bölgede sadece yaşlıların hatırladığı Antik Kent gün yüzüne çıktı ve ilgi odağı oldu. Bölge halkı, kötü niyetli kişilerin tarihi yapıya zarar vermesinden endişe duyuyor.

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AA

Adana’da kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü.

Roma İmparatoru Tiberius tarafından kurulan ve tarihi M.Ö. 58-M.S. 29 yılları arasına dayanan Augusta Antik Kenti, 1955 yılında Seyhan Baraj Gölü suları altında kalmıştı. Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü yeniden gün yüzüne çıktı.

Uzun yıllardır sular altında olan ve varlığından çoğu Adanalının haberdar olmadığı antik kent, en son 2021 yılında baraj sularının azalmasıyla ortaya çıktı.

Köy halkı, definecilerin kazı yapmak için zaman zaman bölgeye geldiğini ancak jandarmanın geçit vermediğini söyledi.

Merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'ne yakın bir noktada bulunan antik kentin bir bölümü, gölde su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geldi.

Definecilerin ilgi odağı oldu

Baraj sularının çekilmesini fırsat bilen bazı defineciler, iddiaya göre antik kentin çevresinde kazı yapmaya kalktı.

Karaömerli Mahallesi Muhtarı Rasim Şahin ve mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde defineciler yakalanarak, suç aletleriyle birlikte jandarmaya teslim edildi. Öte yandan jandarma ekipleri de barajda su seviyesi düştüğü için zaman zaman antik kentin çevresinde devriye atarak definecilere geçit vermiyor.

“Büyüklerimiz antik kenti hatırlıyor”

Mahalle sakinlerinden Bekir Güllü, büyüklerinin antik kenti hatırladığını ve çok büyük bir alan olduğunu şöyle anlattı:

Dedelerimizden duyduğumuz kadarıyla antik kentte zindan odalarının olduğunu belirtirlerdi. Antik kentin çoğu kısımları sular altında kaldı ama amfi tiyatro kısmı su üstüne çıktı. Bu zamana kadar antik kentte çalışma yapılmadı. Sadece birkaç arkeolog ve maceraperest gelerek incelemelerde bulundu.

“Antik kent, defineciler tarafından tehlike altında”

Barajın suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan antik kentin definecilerin ilgisini çektiğini vurgulayan Güllü, şöyle konuştu:

Barajdaki suyun çekilmesi sonucunda ortaya çıkan Augusta Antik Kenti, defineciler tarafından tehlike altına girdi. Antik kentin gün yüzüne çıkmasından bugüne kadar defineciler tarafından birkaç defa kazı girişiminde bulunuldu. Definecilere göz açtırmıyoruz. Burası şehir merkezine yakın ve köyün giriş ve çıkışları köy sakinlerine yakın olduğu için kolay kolay defineciler burada kazı yapamaz.

“Antik kenti değerlendirmeliyiz”

8 yaşından bu yana antik kenti bildiğini anlatan Muzaffer Yılmaz (62) ise şu bilgileri verdi:

Antik kentte balık tutmaya gelirdik. Kulaktan dolma bilgilerle buranın kilise ve tiyatro salonu olduğunu biliyoruz. Antik kentte araştırmalar ve incelemelerde bulunulsun. Buradan çıkan değerler ülkemize ve ekonomiye katkı sağlayabilir.

Antik kentten geriye kalanlar

Antik kentten geriye ise Adana Müzesi'ndeki bir Medusalı lahit, o döneme ait sikkeler ile arkeolog Mahmut Akok'un bıraktığı çizim, not ve fotoğrafları kaldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)