Adana'da Suriyeli bebeği ölümden polis kurtardı

Adana’da boğazına çekirdek kabuğu kaçtığı için nefes alamayan Suriyeli bebeğin yardımına polis yetişti.

Adana'nın Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde dar alan uygulamasında bulunan 5 Ocak Polis Merkezi Amiri Muhammet Karlangıç, elinde bebekle koşan Muhammed Alevi’yi görmesi üzerine durdurdu.

Ardından Muhammet Karlangıç, 1 yaşındaki Taim’in nefes alamadığını fark etti.

Bunun üzerine şoförü polis memuru Fevzi Kalaycıoğlu’yla birlikte baba Muhammed Alevi’yi ve 1 yaşındaki Taim’i araca bindirdi.

İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Kalaycıoğlu, sirenleri açarak hastaneye yetişmeye çalıştığı sırda polis merkezi amiri Karlangıç, bebeğe ilk müdahaleyi yaprak nefes almasını sağladı.

Hastaneye yetiştirilen Taim’in boğazına kaçan çekirdek kabuğu ise doktorlar tarafından çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan Taim, taburcu edildi.

"POLİSİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Çocuğunun boğazına çekirdek kaçtığını söyleyen baba Muhammet Alevi, "Benim çocuğumun boğazına çekirdek girmiş. Ben aldım kucağıma, sokağa çıktım. Yasak olduğu için sokakta polisler de gördü. Muhammet komiserim aldı bizi hastaneye yetiştirdi. Polisimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.







