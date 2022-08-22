Adana’da tahta araba yarışı

Pozantı ilçesinde Tahta Ralli adı verilen Tahta Araba Yarışması’nın 3.'sü düzenlenirken, renkli anlar yaşandı.

Kamışlı Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen tahta araba yarışmasında el emeği araçlar görücüye çıktı. Yarışmacılar ise 600 metrelik parkurda hünerlerini sergileyerek kıyasıya yarıştı. Hızlanmak için ayaklarını ve kollarını kullanan yarışmacılar hem kıyasıya yarıştı, hem de çocuklar gibi doyasıya eğlendi.

Birinciye çeyrek altın verildi

Yarışma eğlenceli olduğu kadar heyecanlı anlara da sahne olurken izleyiciler yarışmacılara tezahürat yaparak destek oldu. Yarışmaya 24 tahta araba katılırken 4’erli gruplar halinde 6 etapta mücadele edildi. Her etabın birincisi finalde tekrar yarışırken yarışmacı Ali Berke Akbay birinci oldu. Yarışmanın birincisine ise çeyrek altın hediye edildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlendi

İHA'nın aktardığına göre; yarışmayı düzenleyen Komite Başkanı Yusuf Erdem, “Bu yıl Pozantı Kamışlı Tahta Ralli Yarışması’nın üçüncüsünü düzenledik. Yarışmamıza pandemi nedeniyle bir süre ara vermiştik, ama nihayet tekrarını gerçekleştirdik." dedi.

"Gençlerimizin böyle etkinliklere ihtiyacı var"

Yarışmayı kazanan Ali Berke Akbay ise, "Birinci gelmenin gururunu yaşarken mahallemiz için böyle etkinliklerin sürekli olmasını istiyorum. Gençlerimizin ve çocuklarımızın böyle etkinliklere ihtiyacı var. Birlik ve beraberliği bir arada yaşadık. O yüzden Kamışlı Mahalle Muhtarlığımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.