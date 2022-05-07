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    Adana'da takım elbise giyip topladığı çöple yardım sağlıyor

    Gönüllü arkadaşlarıyla birlikte çöp toplayan özel güvenlik görevlisi, takım elbisesiyle topladığı çöplerden elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.
    • 07.05.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 14:08
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    Adana'da takım elbise giyip topladığı çöple yardım sağlıyor

    Adana'da bir sitenin özel güvenlik görevlisi olan Burak Yıldırım, 2020 yılında hayır işleri yapmaya başladı.

    Bir araya gelen 3 arkadaşın evde kullanmadıkları kıyafetleri dağıtmakla başladığı hayır işleri, mahallelere yayıldı.

    Birçok mahallede, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı da yapan Yıldırım, çevresindekilerin de yardım yapmak istemesiyle 2 yılda yaklaşık bin 300 gönüllüye ulaştı.

    Nakit bağış almıyor

    Gönüllüleri koordine etmek ve organize hareket edebilmek için ‘Çare Sizsiniz’ adını verdikleri derneği kuran Yıldırım, üye aidatı ve nakit bağış almama kararı aldı.

    Adana da takım elbise giyip topladığı çöple yardım sağlıyor #1

    Yüzlerce aileye yardım gidiyor

    Derneğin de kurucu başkanı olan Yıldırım, her sabah takım elbisesiyle topladığı plastik atıkları satıp, aldığı parayla yardım malzemesi toplamaya başladı. Kentteki onlarca iş yerine geri dönüşüm kutusu bırakan Yıldırım, topladığı atıkların geliriyle yüzlerce aileye yardım yapıyor.

    Adana'da takım elbise giyip topladığı çöple yardım sağlıyor VİDEO

    Adana da takım elbise giyip topladığı çöple yardım sağlıyor #2

    "Akşama kadar plastik atık topluyoruz"

    Gönüllü arkadaşlarıyla birlikte 2 yıl önce yardım yapmaya başladığını söyleyen Yıldırım, "Gönüllülük halkası çok büyüyünce kontrol mekanizmamızı devlet bünyesi altına alarak dernek kurmaya karar verdik. Derneğimizde doktor, öğretmen, emekli askerlerimiz var. Sabah saat 07.00'de işten çıkıp 08.00'de yatıyorum. 3 saat uyuyorum. Kalkıp derneğe gelip ihtiyaç sahipleri ailelerle görüşüyorum. Daha sonra akşama kadar plastik atık topluyoruz. Kilosunu 6 TL'ye sattığımız plastiklerin geliriyle gıda kolisi alıyoruz. 3 saatlik uykuyla günlük rutinimizi gerçekleştiriyoruz. Derneğimizin kapısı her ihtiyaç sahibi aileye açıktır. Başvuru yapanları araştırıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi ise gelip ihtiyaçlarını alabiliyorlar." dedi.

    Adana da takım elbise giyip topladığı çöple yardım sağlıyor #3

    "Para bağışı almıyoruz"

    Bin 300’den fazla üyeye ulaştıklarını belirten Yıldırım, "Belirli noktalardaki esnafımıza geri dönüşüm kutusu da bırakıyoruz. Bu noktalardan aldığımız plastikleri elektrikli bisikletimizle toplayıp geri dönüşüm depomuza getiriyoruz. Topladığımız plastikleri kilogramı 5 ila 6 liradan satıp, ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı, kıyafet yardımı, hastalarımıza hasta bezi alıyoruz. Genel anlamda kimin neye ihtiyacı varsa temin etmeye çalışıyoruz. Dernek üyelerimizde dair hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Para bağışı almıyoruz. Eğer bir iş insanı gıda kolisi yardımı yapmak istiyorsa, tespit ettiğimiz aileleri kendilerine söylüyoruz. Onlar o ailelere yardımını yapıyor. Aslında köprü görevi görüyoruz. Yardım yapmak isteyenle ihtiyaç sahibini buluşturarak çözümün bir parçası oluyoruz." diye konuştu.

    Adana da takım elbise giyip topladığı çöple yardım sağlıyor #4

    Adana da takım elbise giyip topladığı çöple yardım sağlıyor #5

    Adana da takım elbise giyip topladığı çöple yardım sağlıyor #6

    Adana da takım elbise giyip topladığı çöple yardım sağlıyor #7

    Adana da takım elbise giyip topladığı çöple yardım sağlıyor #8

    Adana da takım elbise giyip topladığı çöple yardım sağlıyor #9


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