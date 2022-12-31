Adana'da tarım işçileri 2022'nin son hasadında oynadı

Yılın son gününde narenciye hasadı yapan tarım işçileri, mandalina bahçesindeki hasat molasında doyasıya eğlendi.

2023'e sayılı saatler kaldı.

Yurdun birçok bölgesinde yeni yıl akşamı için hazırlıklar devam ederken, emektarlar yine iş başında.

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye hasadı yapan tarım işçileri, sabahın ilk saatlerinden itibaren mandalina bahçesinde çalışmaya başladı.

Güle oynaya çalıştılar

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan kentte, işçilerin zorlu ve yoğun mesaileri yılın son gününde de devam etti.

İHA'nın aktarımına göre; yılın son gününde hasat sırasında doyasıya eğlenen işçiler, “Oynamazsak çatlarız” diyerek güle oynaya hasat yaptılar.

"Yorulduğumuz zaman arada oynuyoruz"

Tarım işçilerinden Mehmet Ataş hem eğlenip hem hasat yaptıklarını ifade ederek, “Zorlu bir iş yapıyoruz. Yorulduğumuz zaman arada oynuyoruz. Eğlenceli bir şekilde hasat yapıyoruz. Yemek saatinde bunu yapıyoruz daha çok vakit olsa daha çok oynarız.” dedi.

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"Oynamazsak çatlarız"

Feke ilçesinden hasat için geldiğini kaydede Zeynep Yaman ise "Burada boş durmuyoruz, hasat yapıyoruz oynuyoruz. Oynamazsak çatlarız stresten.” diye konuştu.

"Yarım saat molada oynuyorlar"

20 kişilik ekiple bahçelerde günlük yevmiye ile her gün hasat yaptıklarını aktaran Özay Ataş, “Şeker mandalinası kesiyoruz. Hasat güzel geçiyor. İşçiler çalışınca yoruluyor yarım saat molada oynuyorlar. Bu da motivasyonları yüksek olunca iş verimi de artıyor.” dedi.