Adana'da temizlenen kurban kelleleri, ek kazanç sağladı

Kurban kellelerini eskisi kadar çok kişi temizlemediği halde bu işi 60 liraya yapan öğretmen, kendisine ek gelir kapısı oluşturdu.

Adana'nın Kozan ilçesinde kurbanlarını kesen vatandaşlar, kurban kellesinin temizliği için demircilerin yolunu tuttu.

Demir işlemek için yakılan ateşler, bu kez kurbanlık hayvanların kelle ve paçalarının temizlenmesi için kullanıldı.

Hayvan başına 60 lira alan ustalar, kurbanların kellelerini ateşte temizleyip, vatandaşlara teslim etti.

KELLE VE PAÇA TEMİZLEDİ

Özel bir eğitim kurumunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan baba mesleği demirci olan İlhan Tanrıverdi de bayramda kelle ve paça temizleyerek bütçesine katkı sağladı.

"50 KELLE ÜTTÜK"

Aynı işlemi yapabilen 3 arkadaşını yanına alıp çalışan Tanrıverdi, işin ustalık gerektirdiğini belirterek, “İlk olarak pürmüzle kelle ve paçanın kıllarını alıp, sonrasında tel fırçayla temizlik işlemi yapıyoruz. Daha sonra içeride bulunan ocakta hazır bekleyen ısınmış demirlerle dağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi yapabilen fazla kişi kalmadığı için ilgi yoğun. Sabah saatlerinde başladık ve yaklaşık 50 kelle üttük. Hala telefon bekleyen müşterilerimiz var.” diye konuştu.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Kestikleri kurbanın kelle ve paçasını temizletmek için Tanrıverdi’nin yanına gelen Sefa Özbolat ise, “Kent merkezinde yaşıyorum ve oturduğumuz apartmanda kelle ve paça ütmek yasak. Eskiler gibi bu işlemi yapmayı bilmediğimizden Tanrıverdi’nin yanına geldik. Eskimeye yüz tutan mesleği yaptıkları için teşekkür ediyorum.” dedi.













