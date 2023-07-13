Adana'da termometre 48 dereceyi gösterince buzdolabına girerek serinledi Araç termometrelerinin bugün 48 dereceyi gösterdiği Adana'da nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaşırken, özellikle çocuklar serinlemek için farklı yollar denedi.

İHA

Türkiye'de kavurucu sıcaklar devam ediyor.

Son yılların en sıcak günleri yaşanırken vatandaş sıcakla mücadele ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak havalarda dışarı çıkılmamasına karşılık uyarılarda bulundu.

Türkiye’nin sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiğini kentlerin başında ise Adana geliyor.

Kentte bugün hava sıcaklığının gölgede 43 derece olduğunu, nem ile birlikte ise hissedilen sıcaklığın 50 dereceye çıkacağı bilgisini paylaştı.

Sıcaklık 48 dereceyi gördü

Araç termometreleri ise bugün 48 dereceyi gördü.

Sıcak ve nemli havadan bunalan çocuklar ise üzerlerine su döküp serinlemeye çalıştı.

Bazı çocuklar ise buzdolaplarına girerek serinledi.

Vatandaşlar farklı yöntemler aradı

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, kanal kenarında hortumla üzerine su sıkarak serinledi.

Sıcaktan insanlar kadar hayvanlar da etkilenirken, bir vatandaş hortumla güvercinini serinletmeye çalıştı.

Sıcak havanın bir süre daha devam edeceği ilde yarın bir derece düşse de cumartesi günü gölgede hava sıcaklığının 44 derece olacağı öğrenildi.