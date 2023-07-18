Adana'da termometreler 52 dereceye ulaştı

Dünya en sıcak yıllarından birini yaşıyor...
Sıcaklıklar üst üste rekor kırarken Türkiye'nin en sıcak kentlerinden olan Adana'da sıcak havalar hayatı olumsuz etkiliyor.
Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte sıcaklık gölgede 42,2 derece olarak ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 52 dereceye ulaştı.
Gençler, sıcak hava dalgasından kurtulmak için sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.
Her yıl onlarca gencin boğulduğu kanalda ölümüne serinliğe atlayan çocuklar pes dedirtti.
"Seni çekeceğime el freni çekerim"
Bazı çocukların suya atlarken söyledikleri, ‘Seni çekeceğime el freni çekerim', 'Ben yanacağıma lastikler yansın’, ‘Bu bir aşktır, iç iç kudur’, ‘Buradan 81 ile meydan okuyorum’ gibi cümleler ise güldürdü.
Koyunlara özel buzlu su
Adanalı besici Zafer Oğuz ise sıcaktan etkilenen koyunları için çareyi buzlu suda buldu. Hayvanlarının içtiği suya buz karıştıran Oğuz, ayrıca hortumla hayvanlarını tek tek yıkadı. Yıkanan koyunlar daha sonra buzlu su içti.
"Yoksa hayvanlar burada sıcaktan çatlayarak ölür"
Zafer Oğuz, şöyle dedi:
Son 1 haftadır sıcaklıklar inanılmaz derecede arttı. Öncelikle çatıdaki çinkoyu söktürdüm. Sonra da günde 2-3 kez hayvanları yıkatmaya başladım. Yoksa hayvanlar burada sıcaktan çatlayarak ölür. Sıcaklarla bu şekilde başa çıkıyoruz.
"Eğer yıkayıp hayvanları serinletmezlerse hayvanlar ölür"
Birçok besicinin bu uygulamayı yaptığını anlatan Oğuz, şunları ifade etti:
Ben yıllardır böyle bir sıcak görmedim. İlk kez bu sene çatıdaki çinkoyu sökmek zorunda kaldım. Bütün meslektaşlarım şu anda hayvanlarını yıkıyor. Eğer yıkayıp hayvanları serinletmezlerse hayvanlar ölür. Dışarıda insanlar zor duruyor. Bu hayvanlar ne yapsın? Onlara bakmak zorundayız.