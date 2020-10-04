Adana'da 'ters ev'in yapımı başladı

Yüreğir ilçesinde, yatak odasından mutfağına tüm eşyaların ters durduğu evin temeli, Millet Bahçesi'nde atıldı.

Farklı girişimcilerin büyük şehirler başta olmak üzere birçok şehirde kurduğu "ters ev"lerin sayısı her geçen gün artıyor.

Ankara, Safranbolu ve Kayseri gibi şehirlerde ziyaretçilerin ilgisini çeken yapılardan Adana'da da yapılması için çalışmalar başlatıdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yatak odasından mutfağına tüm eşyaların ters durduğu evin temeli, Millet Bahçesi'nde atıldı.

İki katlı, 4+1 olarak 200 metrekare alanda 18 ton çelik kullanılarak yapılması planlanan ters ev’in, 2021 yılı başında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacağı bildirildi.

"CAZİBE MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEK PROJELER"

İlçenin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bölgede turizmi kalkındırabilecek sosyal ve kültürel alanlardaki projeleri bir an önce hizmete sunmak istediklerini aktaran Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yüreğir'i bir cazibe merkezi haline dönüştürecek projemizi tamamladığımızda ziyaretçilerimiz burada güzel, keyifli ve unutulmaz dakikalar geçirebilme imkanına sahip olacak" ifadesini kullandı.