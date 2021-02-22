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    Adana’da tırların geçtiği sokağın sakinleri çözüm bekliyor

    Türkiye’nin doğusundan Adana’ya yük getiren tır şoförlerinin, navigasyonun yönlendirmesi sonucu girdiği dar sokakta yaşayan vatandaşlar, korku yaşıyor.
    • DHA
    • 22.02.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 09:38
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    Adana’da tırların geçtiği sokağın sakinleri çözüm bekliyor

    Türkiye’nin doğu illeri ve İran, Irak gibi ülkelerden Adana’ya yük getiren tır şoförleri, Adana-İskenderun Otoyolu'ndan çıkıp D-400 karayoluna bağlanmak istediklerinde, navigasyonun yönlendirmesiyle kendilerini merkez Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi’nin dar sokaklarında buluyor.

    Özellikle 6614 Sokak’ta yaşayan mahalle sakinleri, tır şoförlerinin manevra yaptığı sırada evlerinin zarar görmesinden şikayet ediyor.

    HEM EVLER HEM DE ELEKTRİK DİREKLERİNE ZARAR VERİYOR

    Tırlar, sokaktan geçtikleri sırada elektrik tellerine zarar verip, günler süren kesintilere neden oluyor.

    Mahalleli, navigasyon sisteminde değişiklik yapılmasını ve sokaklarının ‘çıkmaz sokak’ olarak işaretlenmesini istiyor.

    Adana’da tırların geçtiği sokağın sakinleri çözüm bekliyor #1

    “10 GÜN BOYUNCA KARANLIKTA OTURDUM”

    Evinde yalnız yaşayan Seher Sezgeç (80), sokaktaki elektrik direğinin zarar görmesi sonucu 10 gün boyunca elektriksiz kaldığını belirterek, "Bu yol, çok dar. Tırlar içerisinde bir alet var, burayı gösteriyormuş. Araçlar, evimize çarpıyor. Canımız tehlikede. Ben 80 yaşında bir kadınım. Ben ölsem hesabını kim verecek? Çok korkuyorum. Elektrikler kesildi, 10 gün karanlıkta oturdum. Bu yoldan tırların geçmesinden şikayetçiyiz. Geçmemelerini istiyoruz.” diye konuştu.

    Adana’da tırların geçtiği sokağın sakinleri çözüm bekliyor #2

    “SOKAĞIMIZIN ‘ÇIKMAZ SOKAK’ OLARAK İŞARETLENMESİNİ İSTİYORUZ”

    Mahalle sakinlerinden Sefa Sinç (58) ise bu sorunun acilen çözüme kavuşturulup sokaklarının, navigasyon sisteminde çıkmaz sokak olarak gösterilmesini istediklerini ifade ederek, "Adana’ya gelen tırlar, otobandan çıkış yaptıklarında navigasyon onları bu sokağa yönlendiriyor. Zaman zaman tırlar bu sokakta arka arkaya sıralanıyor. Geri dönemiyorlar, ileri gidemiyorlar. Evlerin duvarlarına, elektrik direklerine çarpıyorlar. Sürekli elektrik kesintisi yaşanıyor. Tırların biri yansa, bu evlerin hepsi tehlikede.” şeklinde konuştu.

    Adana’da tırların geçtiği sokağın sakinleri çözüm bekliyor #3

    “CAMİYE BİLE GİDEMİYORUZ”

    Kazım Çam (79) ise tırların elektrik direklerine çarpması nedeniyle bazen küçük yangınlar çıktığına değinerek, "Korkumuzdan camiye bile gidemiyoruz. Şoförlere söyleyecek bir sözümüz yok ancak bu sistemin değiştirilmesi bu kadar zor mu?” dedi.

    Adana’da tırların geçtiği sokağın sakinleri çözüm bekliyor #4

    Adana’da tırların geçtiği sokağın sakinleri çözüm bekliyor #5

    Adana’da tırların geçtiği sokağın sakinleri çözüm bekliyor #6

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