Euro
10.0295
1.65%
Dolar
8.328
1.82%
Altın
480.22
1.77%
Borsa
1.318
-0.92%
Bitcoin
449.285
-0.99%
EXEN Coin
24.90
-4.45%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Adana'da toplu taşıma araçlarında denetimler artırıldı

    Adana'da koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen denetimler sıklaştırıldı.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da toplu taşıma araçlarında denetimler artırıldı

    Adana'da vaka sayıları artmaya başladı. Ramazan ayında getirilen kısıtlamalar yeterli olmayınca, yapılan denetimler artırılmaya başlandı.

    Salgının bulaşma oranının yüksek olduğu toplu taşıma araçlarında kapasite denetimleri sıklaştı. Polis ekipleri araçları durdurup, yüzde 50 yolcu kapasitesine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

    ADANA'DA DENETİMLER ARTTI

    Normalleşmenin ardından vaka sayılarının artmasıyla Ramazan ayı itibariyle yeniden kısıtlamalar getirildi.  Ancak buna rağmen vaka sayıları bir türlü düşmeyince Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, en fazla bulaşın olduğu toplu taşıma araçlarında kapasite denetimlerini artırdı.

    Adana da toplu taşıma araçlarında denetimler artırıldı #1

    KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

    Şehrin bir çok noktasında denetim yapan trafik polisleri, toplu taşıma araçlarını durdurup yüzde 50 yolcu kapasitesine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

    Kurala uymayan sürücüler uyarıldı. Kuralı birkaç kez ihlal eden sürücülere de ceza yazıldı.

    Adana da toplu taşıma araçlarında denetimler artırıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir