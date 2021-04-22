Adana'da toplu taşıma araçlarında denetimler artırıldı

Adana'da koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında gerçekleştirilen denetimler sıklaştırıldı.

Adana'da vaka sayıları artmaya başladı. Ramazan ayında getirilen kısıtlamalar yeterli olmayınca, yapılan denetimler artırılmaya başlandı.

Salgının bulaşma oranının yüksek olduğu toplu taşıma araçlarında kapasite denetimleri sıklaştı. Polis ekipleri araçları durdurup, yüzde 50 yolcu kapasitesine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

ADANA'DA DENETİMLER ARTTI

Normalleşmenin ardından vaka sayılarının artmasıyla Ramazan ayı itibariyle yeniden kısıtlamalar getirildi. Ancak buna rağmen vaka sayıları bir türlü düşmeyince Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, en fazla bulaşın olduğu toplu taşıma araçlarında kapasite denetimlerini artırdı.





KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Şehrin bir çok noktasında denetim yapan trafik polisleri, toplu taşıma araçlarını durdurup yüzde 50 yolcu kapasitesine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kurala uymayan sürücüler uyarıldı. Kuralı birkaç kez ihlal eden sürücülere de ceza yazıldı.



