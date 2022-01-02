Kozan ilçesinde 23 Ağustos 2020’de çıkan ve 8 mahallenin etkilendiği yangında, 21 ev ve 2 ahır yandı. Evleri yanan vatandaşlar için, yeniden inşa çalışmaları başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2020 yılında çıkan yangın, 8 mahalleyi etkiledi.

Kuyubeyli, Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla yangından etkilenirken, 21 ev ve 2 ahır küle döndü.

2 bin 675 hektar orman arazisinin küle döndüğü yangında yanan evler, yeniden inşa edilmeye başladı.

Evlerin inşası dışında da zarar gören ormanlık alanlar yeniden yeşermeye başlarken, çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

EVLER 6 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından evlerin yapımına başlandı. Yeni evlerin betonları dökülürken AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri evleri yanan vatandaşlar için yeniden inşa edilen evleri yerinde inceledi.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, 21 ev ve 2 ahırın yapımının 6 ay içinde tamamlanacağını belirtti.

Adana'da yanan 21 ev yeniden inşa ediliyor VİDEO

"MAĞDUR VATANDAŞ KALMAYACAK"

Yine yangın bölgesinde ağaçları zarar gören vatandaşların tarımsal destekleme ödemelerinin başlayacağını duyuran Dağlı, “Bu bölgemizde 8 mahallemizi kapsayan büyük bir felaket yaşadık. Felaketin yaralarını sarmak için muhtarlarımız köylülerimiz ile birlikte çalışmalar sürüyor.

Daha önce yanan alanlara ağaçlandırma çalışması yaptık. Bugün TOKi’nin 21 yanan ev ve 2 ahırla ilgili müteahhit firma temel atmaya başladı.

İnşallah bir daha böyle bir afet yaşamaz ve ailelerimiz evlerinde yaylalarında huzur ve sağlık içinde yaşamaya devam ederler. Burada bir tane bile mağdur vatandaş bırakmayacağız.” dedi.