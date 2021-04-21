Adana'da yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil sıkıştı

Adana’da bir sürücü otomobiliyle yaya köprüsünden geçmek isterken sıkışarak takılı kaldı.

Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yayaların otobanın üzerinden geçmek için kullandığı üst geçitten ismi öğrenilemeyen sürücü 01 ADR 763 plakalı otomobili ile geçmeye çalıştı.

YAYA KÖPRÜSÜNÜN KORKULUKLARINDA SIKIŞTI

Bir süre ilerleyen sürücü köprünün korkuluklarına sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, araçta bulunan Sefer Ş. ile İbrahim S.'den hangisinin sürücü olduğunu sordu. Ancak iki şahısta aracı kullanmadıklarını belirtti.

İKİ ŞÜPHELİYE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLALDEN PARA CEZASI KESİLDİ

Polis iki şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesti. Otomobil ise bir saatlik çalışmanın ardından çekici yardımıyla yaya köprüsünden çıkartıldı.