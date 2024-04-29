Adana'da zakkumlar çiçek açtı Kozan ilçesinde her yıl nisan ayında fotoğraflık görüntüler oluşturan pembe zakkumlar, çiçek açtı.

DHA

Havaların ısınmasıyla birlikte doğa da canlanmaya başladı. Çiçeklerin açmasıyla birlikte yamaçları süsleyen zakkumlar, dağları pembe bir örtüyle kapladı.

Geçmiş yıllarda orman yangınlarıyla sıkça gündeme gelen Kozan ilçesindeki zakkumlar, şimdi dronelarla görüntülendi.

"Vatanımın güzelliği"

Zakkumların oluşturduğu muhteşem manzarayı sosyal medyada paylaşılan drone fotoğraflarıyla gören bir kullanıcı, "Her bir köşesine hayran olduğum vatanımın güzelliği" yorumunu yapmaktan kendini alamadı.

"Kozan'da zakkumlar çiçek açtı"

Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çekilen pembe zakkumlar, Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Paylaşımda, "Kozan'da zakkumlar çiçek açtı. Bu doğal güzelliği doyasıya izlemek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)