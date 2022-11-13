Adana'daki Belemedik Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları

Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı, sonbahar renklerine büründü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği parkta kartpostallık görüntüler orataya çıktı.

Sonbahar'ın renkleri tüm kentlerde etkisini gösteriyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla yaprakları sararak, renk değiştiren ağaçlar eşsiz manzaralar sunuyor.

Her ağacın farklı ton olduğu mevsim doğaseverlerin ilgi odağı.

Adana'nın Pozantı ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Belemedik Tabiat Parkı, doğal güzellikleri, kamp alanları, taş ve ahşaptan yapılan yayla evleriyle sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden oldu.

Sarı ve kırmızı tonlar hakim

Çoğunluğunu çam ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsü, mevsimin simgelerinden sarı ve kırmızının tonlarını aldı.

Amatör fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

Sınırlarında asırlık Belemedik Tren İstasyonu'nu barındıran Belemedik Tabiat Parkı, amatör fotoğrafçılar tarafından da ziyaret edildi.

AA'nın haberine göre parktaki sonbahar güzellikleri, dron ile havadan görüntülendi.