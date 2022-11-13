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    Adana'daki Belemedik Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları

    Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı, sonbahar renklerine büründü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği parkta kartpostallık görüntüler orataya çıktı.
    • 13.11.2022 - 11:16
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    Adana'daki Belemedik Tabiat Parkı'ndan sonbahar manzaraları

    Sonbahar'ın renkleri tüm kentlerde etkisini gösteriyor.

    Havaların soğumaya başlamasıyla yaprakları sararak, renk değiştiren ağaçlar eşsiz manzaralar sunuyor.

    Her ağacın farklı ton olduğu mevsim doğaseverlerin ilgi odağı.

    Adana'nın Pozantı ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Belemedik Tabiat Parkı, doğal güzellikleri, kamp alanları, taş ve ahşaptan yapılan yayla evleriyle sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden oldu.

    Sarı ve kırmızı tonlar hakim

    Çoğunluğunu çam ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsü, mevsimin simgelerinden sarı ve kırmızının tonlarını aldı.

    Adana daki Belemedik Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #1

    Amatör fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

    Sınırlarında asırlık Belemedik Tren İstasyonu'nu barındıran Belemedik Tabiat Parkı, amatör fotoğrafçılar tarafından da ziyaret edildi.

    AA'nın haberine göre parktaki sonbahar güzellikleri, dron ile havadan görüntülendi.

    Adana daki Belemedik Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #2

    Adana daki Belemedik Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #3

    Adana daki Belemedik Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #4

    Adana daki Belemedik Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #5

    Adana daki Belemedik Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #6

    Adana daki Belemedik Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #7

    Adana daki Belemedik Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #8

    Adana daki Belemedik Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #9

    Adana daki Belemedik Tabiat Parkı ndan sonbahar manzaraları #10


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