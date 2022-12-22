Adana'daki İngiliz genç kadın Müslüman oldu

Eşinin namaz kılması ve oruç tutmasından etkilenen İngiliz vatandaşı genç kadın, Müslüman olmaya karar verdi. Yapılan ihtida merasiminin ardından ismini Reyhan olarak değiştirdi.

İngiliz vatandaşı Philippa Claire, evlendiği eşiyle birlikte Adana'da yaşamaya başladı.

Burada eşinden etkilenen genç kadın, İslamiyet'i araştırmaya başladı.

Araştırmaları sonucu Müslüman olmaya karar veren Claire için Yüreğir İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

İslam dini hakkında bilgi verildi

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, Claire’e İslam dini hakkında bilgiler verildi.

İlçe Müftüsü Dr. Süleyman Şahin, İslam’ın temelinde Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak olduğunu söyledi.





İzlediği videolardan ve eşinin ibadetlerinden etkilendi

Ülkesinde Sosyal Hizmetler Müdürü olan Philippa Claire, Müslüman olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

İslam dinini araştırarak öğrendiğini, eşinin Ramazan ayında tuttuğu oruç ile kıldığı namaz ibadetinden, İslamiyet’i araştırması döneminde gördüğü rüyadan ve izlediği videoda, “Müslüman olacaksan daha ne bekliyorsun, şimdi değilse ne zaman?” sözlerinden etkilendiğini söyledi.

İsmini Reyhan olarak değiştirdi

Kendi hür iradesiyle İslamiyet’i seçtiğini ifade eden genç kadın, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Reyhan" ismini aldı.

Müftü Şahin, yaptığı dua sonrasında Reyhan’ı tebrik ederek, "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.