Adanalı anne, andız pekmeziyle 2 çocuk okuttu

İğdeli andız ağacı kozalaklarıyla andız pekmezi yapan anne, iki öğretmen çocuğunu yaptığı pekmezleri satarak okuttu.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tokmanaklı Mahallesi’nde yaşayan 66 yaşındaki Sevgi Karakılçık, yıllar önce eşiyle birlikte ormandan topladığı andız ağacı kozalaklarından pekmez üretmeye başladı.

Geçen yıl eşinin hayatını kaybetmesiyle andız pekmezi üretimine ara veren Karakılçık, gelen siparişler üzerine yeniden üretime geçti.

Torunlarıyla birlikte Toros Dağları’nın 500 metre rakımlı ormanlarından elleriyle topladıkları andız kozalaklarını sert zeminde kıran Karakılçık, su dolu leğenlerde ıslatıyor.

ÇOCUKLARINI, PEKMEZ SATARAK OKUTTU

Yaklaşık 48 saat bekletilen andızlar, 12 saat boyunca kazanlarda kaynatılıyor.

Andız pekmezi üretiminin çok zahmetli olduğunu belirten Sevgi Karakılçık, “Çocuklarım ve torunlarımın topladığı andızları burada pekmeze dönüştürüyoruz. Önceki yaptığımızda 200 kilogram kadar pekmez çıkarmıştık, bunda da epey oldu. Andız pekmezi her şeye faydalı. Ben de yıllardır üretip, satıyorum. Öğretmen 2 çocuğum var, onları andız pekmezi satarak okuttum.” dedi.





















