Adanalı çiftçi, çocuklar için römorktan havuz yaptı

Adanalı çiftçi, çocuklar için römorktan havuz yaptı

Çiftçilik işiyle uğraşan bir adam, çocukların sulama kanalında yüzüp boğulma tehlikesine karşı, römorku suyla doldurdu.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir çiftçi, traktörün römorkunu havuza çevirdi.

Burak Keklik adında bir çiftçi, oturduğu Çanaklı Mahallesi'ndeki olimpik havuzu koronavirüs nedeniyle kullanamayan çocukların sulama kanalına serinlemek için girmesinden endişe etti.

RÖMORKU HAVUZ YAPTI

Kendisine ait traktörün römorkunu yol kenarına park eden Keklik, çocuklar boğulmasın diye 46 derece sıcakta kovalarla römorku doldurdu.

"ÇOCUKLAR KANALA GİDERSE BOĞULMA RİSKİ VAR"

Mahallede kardeşleri ve mahallenin çocuklarını kanalda boğulmaya karşı korumak için traktörünün römorkunu havuza çeviren Burak Keklik, "Biz çiftçiyiz, normalde tarla sürüyoruz. Ben, dört kardeşim, yeğenlerim, mahallenin çocuklarına bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hava sıcaklığı 45 derece var. Bir an önce havuzun açılmasını istiyoruz. Çocuklar kanala giderse boğulma riski var.” diye konuştu.

HER YER KAPALI

Çocuklardan Talha Avcı Kozan, çok sıcak olduğunu belirterek, "Daha önce havuzda denizde yüzüyorduk. Koranavirüs nedeniyle her yer kapalı olunca burada yüzüyorum.” dedi.

Adanalı çiftçi, çocuklar için römorktan havuz yaptı - VİDEO



ÇOCUKLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Gökhan Küçükerol da Kozan’da olimpik havuz olduğunu ama açılmayınca ailesi ile virüs nedeniyle denize gidemediklerini belirterek, kendilerine havuz imkanı sunan Burak Keklik’e teşekkür etti.

























