Adanalı dış ticaret uzmanı mobil oto yıkamacı oldu

5 yaşındaki çocuğuna daha fazla vakit ayırmak için çalıştığı uluslararası şirketten istifa eden dış ticaret uzmanı “mobil oto yıkama” işi yapmaya başladı.

Uluslararası bir medikal firmasının Asya bölge sorumlusu olan dış ticaret uzmanı Osman Yiğit İnselöz, yurt dışı seyahatleri nedeniyle 5 yaşındaki kızına zaman ayıramadığı için çalıştığı şirketten istifa etti.

İstifasının ardından ABD'de gördüğü mobil oto yıkama sistemini Adana'da uygulamaya karar veren İnselöz, aldığı minibüsü mobil araç yıkamada kullanılacak ekipmanlarla donattı.

ARAÇ SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Araçları park halinde bulunduğu yerde yıkayıp temizleyerek müşterilerine teslim eden İnselöz, yoğun talep üzerine mobil araç sayısını artırmayı hedefliyor.

İnselöz, 17 yıl dış ticaret uzmanı olarak görev yaptığını ve bunun çok fazla yurt dışı seyahati gerektiren bir iş olduğunu söyledi.

“İSTİFA EDİNCE AKLIMA YAPILACAK TEK İŞ BU GELDİ”

5 yaşındaki kızının bu seyahatlerden ve durumdan rahatsız olması üzerine görevinden ayrıldığını anlatan İnselöz, “Mesleğim haricinde tek bildiğim bir şey vardı, o da araba yıkamak. Üniversitede ilk arabamı aldım. O zamandan beri arabamı kendim yıkıyordum. ABD'ye gittiğimde bu iş modelini gördüm. Müşteri bulunduğu yerde arıyor sizi, siz randevulaşıyorsunuz. Gidiyorsunuz müşterinin aracını temizliyorsunuz geliyorsunuz. İstifa edince aklıma yapılacak tek iş bu geldi.” diye konuştu.

“TOPLUMDA BİR İHTİYAÇ VAR FAKAT BUNUN FARKINDA DEĞİL”

İlk başta bir iş yeri açmayı düşündüğünü aktaran İnselöz, şöyle devam etti:

“Daha sonra biraz gelişim olsun istedim. Çünkü pazarlamada bir kaide vardır. Bir ihtiyaca yanıt verdiğiniz ölçüde pazarda tutunabilirsiniz ve bir ihtiyaca yanıt verişinizin iyiliği ölçüsünde ya da büyüklüğü ölçüsünde pazarda yükselebilirsiniz. Bir de şöyle bir kaide daha var ekonomide, gizli ihtiyaçlar. Nedir bu gizli ihtiyaçlar?

Toplumda bir ihtiyaç var fakat bunun farkında değil. Ben tam burada devreye girdim. Şu an Türkiye'deki herkes arabasını oto yıkamaya götürmenin dert olduğu konusunda hemfikir. Git, orada sıra bekle, gel. Bu erkeklerin durumu, kadınlarda o da yok. Gidip orada da bekleyemiyorlar, gidip arabayı bırakıyorlar, geri geliyorlar, sonra geri git. İnsanların oto yıkama için harcadıkları süreyi düşürmeye ihtiyaçları olduğunu fark ettim ve bu işi yapmaya karar verdim.”

“ÖZELLİKLE KADINLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR”

Küçük bir minibüs alarak işe başladığını ifade eden İnselöz, şunları kaydetti:

“Minibüsün içerisine 300 litre bir su tankı koydum. Zaten 300 litre bir su tankı aşağı yukarı 8-10 araç yıkamaya yeterli olabiliyor. Koronavirüs sürecinin ardından insanlar artık hizmete gitmekten ziyade hizmeti kendilerine çağırma alışkanlığına geçti. Arabayı yıkatmaya gidecek zamanı olmayan, yarın diye diye arabasını 1-1,5 ay yıkatmayan herkes benim müşterim. Bunların içerisinde özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Şirketim benim tahmin ettiğimden çok daha hızlı büyüyor.”

“GÜZEL BİR RAHATLIK OLDU”

Müşterilerden Şirin Ilgaz Karagöz de mobil oto yıkama sistemiyle tanışmadan önce sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Yoğun çalışma saatleri nedeniyle arabasını oto yıkamaya götüremediğini vurgulayan Karagöz, şöyle konuştu:

“Aracı götürmek, götürdükten sonra orada bekleyememek, geri gelmek, tekrar almak için gittiğinde oradaki sorun. Çünkü orada kadınların bekleme gibi bir olayı söz konusu olmuyor. Yani bir erkek gittiğinde, çayını da içiyor, sohbetini de yapıyor. Tekrar aracı yıkandıktan sonra alıp gidiyor. Onun için bu benim açımdan çok güzel bir rahatlık oldu. Haftada bir düzenli aracımı yıkatabiliyorum.”

ÜCRETİ DE DÜŞÜK

İş yerine gittiğinde aracını yıkatmak için tek yapması gereken şeyin İnselöz'ü telefonla aramak olduğunu vurgulayan Karagöz, “Bir saat sonra mis gibi kendi iş yerimin yan tarafında aracımı temizlenmiş, hijyen içinde dezenfekte edilmiş halde teslim alıyorum. Bu sistemi ilk duyduğumda içimden 'evet çok güzel ama fiyatı çok yüksek olur herhalde' diye düşünmüştüm. Fiyatın düşük olduğu, diğer oto yıkamalarla kıyaslayınca ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.