Adanalılar kısıtlamada doğal güzelliklerden mahrum kaldı

Adana'da koronavirüs kapsamında uygulanan kısıtlamada Seyhan Barajı ve Seyhan Nehri kıyısındaki parklar sessizliğe gömüldü.

Adana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulurken, baharda çiçek açan Seyhan Barajı ve Seyhan Nehri kıyısındaki parklar sessiz kaldı.

KISITLAMA İKİ HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Türkiye genelinde risk haritasında kırmıza dönen illerde 4 hafta önce; Adana'da ise 2 hafta önce başlatılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 23 Nisan resmi tatilin de dahi edilmesi ile vatandaşlar 3 gün boyunca sokağa çıkamayacak.





ADANALILAR DOĞAL GÜZELLİKLERDEN MAHRUM KALDI

Hafta sonları dinlenmek, piknik yapıp stres atmak isteyen vatandaşlar, kısıtlama sebebiyle bahar ayının getirdiği güzelliklerden mahrum geldi.

Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü etrafındaki parklar ve mesire alanları, çocuk cıvıltılarından uzak, tarihinin en sessiz hafta sonlarından birini yaşadı.



