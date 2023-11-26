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Adanalılar yine şaşırtmadı! Yağmura aldırış etmeden halay çektiler

Adanalılar yine şaşırtmadı! Yağmura aldırış etmeden halay çektiler Sağanak yağış şehirde bir çok yerde su baskınlarına neden olurken, bazı vatandaşlar ise sağanak yağış ve şimşek altında halay çekti.