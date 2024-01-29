Adanalıların gözbebeği şırdan değerlendi! Güncel fiyatı dudak uçuklattı Son yıllarda Türkiye genelinde satılmaya başlanan ve giderek yoğun talep gören şırdanın 5 yıl önce tanesi 3 lira olan fiyatı 100 liraya çıktı.

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İHA

Adana'ya özgü olan lezzetlerden biri de sakatat olan şırdan.

Yöresel yemek, bundan 5 yıl önce kimse bilmezken ve günde ortalama 3 bin 500’ü çöpe dökülüyordu.

Bugün ise şırdanın ünü sınırları aştı ve talep çoğaldı.

Zengin yemeği oldu

Bu nedenle şırdanı bulabilmek neredeyse imkansız hale gelmesiyle fiyatı 5 yıl önce tane olarak 3 liradan satılırken şimdi ise 100 liraya kadar çıktı.

Altın gibi değerlenen şırdan artık zengin yemeği oldu.

"Sakatat ama bugün çok değerli"

Şırdancı Rıfatcan Bilgin ise şırdanın fiyatının her yıl olduğu gibi bu yıl da yükselmeye devam ettiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

“Şırdanda her yıl olduğu gibi yükselme oluyor. Ancak bu sene fiyatlarda aşırı bir yükseliş var. Diğer illerde de satışı çoğaldığı için yükseliş aşırı oldu. Geçen yıl bu aylarda 40-45 bandında olan şırdan şu an 85 lira ancak 100 liraya satanlar da var. Çorba ve paçayı sabit tutmaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar zam yapmıyoruz. Ancak şırdan fiyatı bizim elimizde olan bir şey değil. Her hayvandan bir tane çıkıyor adı üstünde sakatat ama bugün çok değerli. Resmen restoran hizmeti vermeye başladık şırdancılar olarak. Şırdan bulmakta çok sıkıntılar yaşıyoruz. Fiyatların yükselme nedeni ürünün az olmasından kaynaklanıyor. Eğer çok ucuz bir ürün olsaydı Adana’da akşam saatlerinde bitmiş olacaktı ve parası olan da erişemeyecekti. Şırdan resmen altın oldu.”

"Fiyatların yükselmesi hoş değil"

Şırdan yiyen Sevhan Öksüz ise, “Fiyatlar aşırı yükseldiği için birkaç yıldır şırdan yiyemiyorduk. Uzun zaman sonra bugün ilk defa geldik. Uzun zaman sonra yiyoruz, fiyatların yükselmesi hoş değil.” dedi.

"Biraz daha makul olması gerekiyor"

Ünal Öksüz ise “El yakıyor, cep yakıyor zaten piyasanın durumu belli, yapacak bir şey yok. Müşteri sayısının artması için fiyatların biraz daha makul olması gerekiyor.” diye konuştu.

Şırdan nedir?

Adana’ya özgü bir yemek olan şırdan aslında bir sakatat dolması. Şırdan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda sadece bir tane bulunuyor. Şırdan geviş getirenler grubundaki hayvanların midelerinin 4. kısmı diyebiliriz. Bu bölüm midenin bağırsaklardan önceki son bölümüdür.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)