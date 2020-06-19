Adana’yı sel bastı sevgililer yürüyüşten vazgeçmedi

Şehirde yoğun sağanak nedeniyle yolları sel bastı ve araçlar suya gömüldü ama 2 sevgili el ele yürüyüşe çıkmaktan vazgeçmedi.

Adana’da öğlen saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle şehirde hayat olumsuz etkilendi. Birçok eve su basarken sokaklar adeta felç oldu. Ancak bir çift bu duruma aldırış etmeden el ele tutuşup sokakta yürümeye devam ettiler.

BİRÇOK ANA CADDEYİ SU BASTI

Kentin neredeyse tamamen bütün ilçelerinde etki gösteren sağanak yağış nedeniyle birçok ana caddeyi su bastı.

Araçlar suyun içerisinde zorlanarak geçerken Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise yollarda çalışma başlattı.

TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Veyazevler Mahallesinden geçen Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda ise toprak kayması meydana geldi. Otoyolun Mersin istikametindeyse uzun araç kuyruğu oluştu.

Su baskını yaşanan bölgede, yağış etkisini sürdürüyor.