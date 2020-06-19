Dolar
6.8491
-0.1006%
Euro
7.682
-0.0871%
Altın
1739.5
0.9623%
Borsa
113223.11
0.6475%
G. Altın
382.218
0.6191%
Bitcoin
64438.68
-0.0454%
24ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 24 C

    Adana’yı sel bastı sevgililer yürüyüşten vazgeçmedi

    Şehirde yoğun sağanak nedeniyle yolları sel bastı ve araçlar suya gömüldü ama 2 sevgili el ele yürüyüşe çıkmaktan vazgeçmedi.
    • İHA
    • 19.06.2020 - 16:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Adana’yı sel bastı sevgililer yürüyüşten vazgeçmedi

    Adana’da öğlen saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle şehirde hayat olumsuz etkilendi. Birçok eve su basarken sokaklar adeta felç oldu. Ancak bir çift bu duruma aldırış etmeden el ele tutuşup sokakta yürümeye devam ettiler.

    BİRÇOK ANA CADDEYİ SU BASTI

    Kentin neredeyse tamamen bütün ilçelerinde etki gösteren sağanak yağış nedeniyle birçok ana caddeyi su bastı.

    Araçlar suyun içerisinde zorlanarak geçerken Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise yollarda çalışma başlattı.

    TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

    Veyazevler Mahallesinden geçen Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda ise toprak kayması meydana geldi. Otoyolun Mersin istikametindeyse uzun araç kuyruğu oluştu.

    Su baskını yaşanan bölgede, yağış etkisini sürdürüyor.

    Görüş Bildir