Adem Metan, koronavirüsü atlattı

10 gün sonra tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nden taburcu olacağını duyuran Adem Metan, “Bu kardeşiniz de artık hür ve özgür” dedi.

Radyo programcısı ve YouTuber Adem Metan, çocuklarının ardından koronavirüse yakalanmış, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Salgını ağır geçiren Metan, 10 gün sonra sağlığına kavuştu.

“TABURCU OLUYORUM”

Virüsten dolayı ciğerlerinde büyük sorun oluşan ve uygulanan tedaviyle iyileşen Metan, iyi haberi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.

Adem Metan, uçak videolu paylaşımına “Bu kardeşiniz de artık hür ve özgür. Taburcu oluyorum.” diye yazdı.