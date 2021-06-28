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- Adı Fenerbahçe ile anılan Nuno Espirito Santo kimdir?
Adı Fenerbahçe ile anılan Nuno Espirito Santo kimdir?
- Haber Merkezi
- 28.06.2021 - 13:57
- Güncelleme : 05.07.2021 - 13:19
Fenerbahçe'ye yeniden başkan olan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, yeni teknik direktörü pazartesi günü açıklayacaklarını belirtti.
Bunun üzerine gözler kulüpten gelecek açıklamaya çevrildi.
Fenerbahçe taraftarı yeni teknik direktörü beklerken, Wolverhampton Wanderers'tan ayrılan Nuno Espirito Santo'nun ismi gündeme geldi.
Peki, Nuno Espirito Santo kimdir? Kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri..
NUNO ESPIRITO SANTO KİMDİR?
25 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Nuno Espirito Santo Portekizli futbolcu ve teknik direktördür. Kaleci pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, Wolverhampton Wanderers'ın teknik direktörlüğünü yapmaya başlamıştır.
Nuno, kısa bir süre önce ise Wolverhampton Wanderers'tan ayrıldı.
Çalıştırdığı takımlar ise şu şekilde;
- Deportivo de La Coruña
- Copa del Rey: 2001-02
- Primeira Liga: 2002-03, 2003-04, 2007-08, 2008-09
- Taça de Portugal: 2002-03, 2008-09
- Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004, 2009
- UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003-04
- UEFA Avrupa Ligi: 2002-03
- Kıtalararası Kupa: 2004
- Taça da Liga ikinciliği: 2009-10
- Bireysel
- Ricardo Zamora Ödülü: 1999-2000
- Teknik direktör olarak
- Rio Ave
- Taça de Portugal ikinciliği: 2013-14
- Taça da Liga ikinciliği: 2013-14