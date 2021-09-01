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- Adı gibi kokuyor! Ceset çiçeğine ziyaretçi akını
Adı gibi kokuyor! Ceset çiçeğine ziyaretçi akını
Bir çiçek nasıl böyle kokabilir dedirten dünyanın en büyük bitki türü "Rafflesia Arnoldii", yaydığı çürük et kokusu nedeniyle ceset çiçeği olarak biliniyor. Koklamak için sıraya girenler bile var.
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 11:07
- Güncelleme : 01.09.2021 - 11:08
Endonezya'nın bir evin bahçesinde ceset çiçeği olarak da bilinen "Rafflesia Arnoldii" açtı.
Sumatra ve Borneo'nun yağmur ormanlarına özgü olan ve güçlü ve nahoş bir çürüyen et kokusuna sahip çiçeğe çevredeki insanlar ilgi gösterdi.
Çiçeğin kötü kokmasının sebebi, çürüyen et kokusuna sebep olan kimyasalların, aynı zamanda leş yiyici böcekleri üzerine çekmesi olarak biliniyor.
ZİYARETÇİ AKINI
Kokusu itici olabilir ama ceset çiçeği sadece sinekleri çekmiyor. 24 ila 48 saat arasında kısacık bir ömrü olan çiçek açtığında binlerce kişinin ziyaretine uğruyor.
İşte çürük et kokusuyla sıradışı bir tür olan ceset çiçeği...