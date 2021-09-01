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Adı gibi kokuyor! Ceset çiçeğine ziyaretçi akını

Adı gibi kokuyor! Ceset çiçeğine ziyaretçi akını

Bir çiçek nasıl böyle kokabilir dedirten dünyanın en büyük bitki türü "Rafflesia Arnoldii", yaydığı çürük et kokusu nedeniyle ceset çiçeği olarak biliniyor. Koklamak için sıraya girenler bile var.