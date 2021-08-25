Tokyo 2021 Paralimpik Oyunları: Milli yüzücü Koral Berkin Kutlu kimdir?

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde yüzmede erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinde Koral Berkin Kutlu, finale yükseldi. Peki Milli yüzücü Koral Berkin Kutlu kimdir?

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda millilerin mücadelesi sona erdi.

Müsabakaların ilk gününde yüzme erkekler kategorisinde finale yükselen isim Koral Berkin Kutlu oldu.

Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final için hak kazandığı seçmelerde genel sıralamada beşinci olan Koral Berkin, kendi serisini 2.46.37'lik dereceyle üçüncü tamamladı.

Koral Berkin Kutlu kimdir, kaç yaşında? Koral Berkin Kutlu aslen nerelidir? gibi soruların yanıtları ise merak konusu oldu. İşte Koral Berkin Kutlu'nun biyografisi...

MİLLİ YÜZÜCÜ KORAL BERKİN KUTLU KİMDİR?

Azmi ve mücadelesiyle dikkat çeken 15 yaşındaki Koral Berkin Kutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün paralimpik yüzücüsüdür.

Yüzme sporuna 9 yaşında başlayan Koral Berkin Kutlu, Belarus Açık Paralimpik Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte üçüncülük, 50 metre serbestte ikincilik ve 100 metre serbestte üçüncülük, Paralimpik Dünya Serisi 6 Ayak Yarışları'nda ise 50 metre kelebekte ikincilik başarılarını elde etmişti.

9 Eylül 2019'da Londra'da düzenlenen Dünya Şampiyonasına katılma hakkını da elde etmeyi başardı.

Tokyo 2021 Paralimpik Oyunları kapsamında Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde yarışan Koral Berkin, 2.46.62'lik dereceyle 5. sırayı aldı.