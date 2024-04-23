Adıyaman Atatürk Baraj Gölü, Maldiveler'i aratmıyor Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında yer alan Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan adalar, görenleri hayran bırakıyor.

AA

Türkiye'nin her bir karesi cennetten bir köşe...

Bunun bir örneği ise Adıyaman'da yer alıyor.

Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında yer alan Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan yükseltiler, bahar aylarında suyun daha da yükselmesinin ardından adalara döndü.

Maldivler'den bir köşe gibi

Baraj gölü içinde oluşan adalar, toprağının beyazı ve turkuaz rengi sularıyla Maldivler’i andırıyor.

Ortaya çıkan kareler, güzelliğiyle görenleri de hayran bırakıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)