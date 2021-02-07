12 yaşındaki Yaren Coşkun, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için robotik cihaza kavuşmanın hayalini kuruyor.

Adıyaman'da yaşayan Yaren Coşkun, doğum sırasında oksijen gitmediği için beyni hasar gördü.

Halk arasında beyin felci olarak da bilinen serebral palsi hastası olan ve yürüme güçlüğü çeken Yaren'in günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için robotik cihaz gerekiyor.

Baba Emrah Coşkun, 12 yaşındaki Yaren'in doğumda oksijen almadığı için beyin felci yaşadığını dile getirdi.

"FİZİK TEDAVİ YETERSİZ KALIYOR"

Kızının büyüdükçe yürüme güçlüğü çektiğini ve kendisine robotik yürüteç alınmazsa hareket kaybının daha da artacağını aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Yaren benim ilk çocuğum. Rahatsızlığını 6 aylıkken fark ettik. O günden beri elimizden geldiğince ona yardım etmeye çalışıyoruz. Haftada 2 defa fizik tedavi alıyor kızım ama ne yazık ki yetersiz kalıyor. Çünkü yaşı büyüdükçe kasları çok sertleşiyor.

Adıyaman'da serebral palsi hastası Yaren, yürümek için yardım bekliyor VİDEO

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ROBOTİK CİHAZIN FİYATI 350 BİN LİRA

Doktorlar tedavi için robotik cihaz almamızı istedi ama ben asgari ücretle çalışan bir insanım. Söz konusu cihazın 350 bin lira olduğu söyleniyor. Benim şu an onu alabilecek gücüm yok. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Ne olur Yaren'im yerde kalmasın."

Anne Tuğba Coşkun ise kızının her geçen gün yatağında hareketsiz halde yatmaya başladığını, bu yüzden de vücudunda yaraların oluştuğunu anlattı.

"İNŞALLAH BİRİLERİ SESİMİZİ DUYAR"

Hareketsizliğe bağlı olarak kızının kilo almaya da başladığını dile getiren anne Coşkun, şöyle konuştu:

"Önceden açıkçası kızıma daha fazla yardımcı olabiliyordum. Çünkü onu kaldırmaya, çevirmeye gücüm yetiyordu. Ama şimdi eşim işteyken bunları yapmak çok zor oluyor. İnşallah birileri sesimizi duyar ve kızıma yardım elini uzatır. Buradan sesimizi duyurmak istiyorum; Lütfen Cumhurbaşkanım kızımın ve bizim sesimizi duyun. Sizlerden destek istiyorum."