Adıyaman'da 180 boyunda turna balığı avlandı

Kahta ilçesinde avlanan balıkçı, yakaladığı 180 santimetre boyundaki turna balığını yardım alarak karaya çıkardı. Dev balık ardından bir restorana satıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde balıkçı Zekeriye Aydın, Atatürk Barajı'nda, 180 santimetre uzunluğunda 88 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.

Aydın, uzun uğraşları sonucu balığı sudan çıkaramayınca çevredekilerden yardım istedi.

BALIĞIN BOYU 180 SANTİMETRE

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan balığın, 180 santimetre uzunluğunda ve 88 kilo ağırlığında olduğu anlaşıldı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR BALIK GÖRDÜM"

Uzun yıllardan bu yana Atatürk Barajı'nda avlandığını, ilk defa bu kadar büyüklükte bir balık yakaladığını belirten Aydın, balığı İstanbul'da bir restorana sattığını söyledi. Vatandaşlardan İrfan Aşuk ise ilk defa böyle bir balık gördüğünü ve bolca fotoğraf çektirdiğini söyledi.