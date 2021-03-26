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    Adıyaman'da 2 çocuk babası 58 gündür kayıp

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde gelen telefon üzerine evden çıkan, birkaç gün sonra da aracı terk edilmiş olarak bulunan Mustafa Kurt’tan, 58 gündür haber alınamıyor.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 16:27
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    Adıyaman'da 2 çocuk babası 58 gündür kayıp

    Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı olan Narince köyünde oturan ve nakliyecilik yapan 2 çocuk babası 28 yaşındaki Mustafa Kurt, 28 Ocak günü kendisini arayan kişiyle konuştuktan sonra otomobiline binerek evden ayrıldı.

    Uzun süre geri dönmeyen ve telefonlara yanıt vermeyen Kurt'un durumundan endişe eden eşi Cemile Kurt, durumu aile yakınlarına bildirdi.

    ARACI BULUNDU

    Kurt’a ulaşılamayınca aile jandarmadan yardım istedi. Jandarmanın yaptığı aramada Mustafa Kurt'un otomobili, Kahta-Diyarbakır karayolunun 34'üncü kilometresinde terk edilmiş olarak bulundu.

    Telefon, kimlik ve kişisel malzemeleri otomobilde bulunan Kurt'a ise ulaşılamadı.

    Mustafa Kurt

    "PERİŞAN OLDUK"

    Güvenlik güçlerince aranan oğlundan 58 gündür haber alamadıklarını belirterek yardım isteyen babası Mehmet Kurt, "Oğlum kendisine gelen bir telefondan sonra evden ayrılmış. Sonra arabasını terk edilmiş olarak buldular. Nerede olduğunu bilmiyor ve bulunmasını istiyoruz. Hem biz hem eşi hem de çocukları perişan durumda." dedi.

    Anne Hacer Kurt da kayıp olan oğlunun evine dönmesini beklediklerini ifade etti.

    Mustafa Kurt

    Mustafa Kurt

    Mustafa Kurt

    Mustafa Kurt

    Mustafa Kurt

    Mustafa Kurt

    Mustafa Kurt

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