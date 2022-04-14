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    Adıyaman'da 4 ayaklı doğan civciv

    Bir köyde çiftçilikle uğraşan Mustafa Bayır, yumurtadan çıkan 11 civcivinden birinin 4 ayağı ve 2 makatının olduğunu görünce şaşkına uğradı.
    • 14.04.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 15:34
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    Adıyaman'da 4 ayaklı doğan civciv

    Adıyaman'ın Ilıcak köyünde çiftçilikle uğraşan Mustafa Bayır, yumurtadan çıkan 11 civcivini kontrol ederken bir civcivin dört ayağı ve iki makatı olduğunu fark etti.

    Oldukça sağlıklı olan civciv, görenleri şaşkına çevirdi.

    "4 ayağı 2 tane makatı var"

    Hayatlarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyleyen Mustafa Bayır, "Bu kadar hayvan besliyoruz, tavuk işiyle de uğraştığımız için. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Dört tane ayağı var, iki tane de dışkı yaptığı yer var. 70-80 yaşındaki dedelerimize sorduk, onlar da ilk defa böyle bir şey gördüğünü söyledi. Bizler de ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Hayvanımız canlı ve yürüyebiliyor." diye konuştu.

    İHA'nın haberine göre; Bu tür durumların anne karnındaki fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalık, yumurtada şekil bozukluğu veya radyasyona maruz kalma gibi nedenlerden dolayı meydana gelebileceği öğrenildi.

    Adıyaman'da 4 ayaklı doğan civciv VİDEO


    Adıyaman da 4 ayaklı doğan civciv #1

    Adıyaman da 4 ayaklı doğan civciv #2

    Adıyaman da 4 ayaklı doğan civciv #3


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