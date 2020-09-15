Adıyaman'da 6 yaşındaki Çınar, kediye dondurmasından yedirdi

Çınar isimli küçük çocuğun dondurmasını kediyle paylaştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'nde annesinin ATM'den para çektiği sırada elindeki külahtan dondurma yiyen 6 yaşındaki Çınar, duvar üzerinde bir sokak kedisi fark etti.

DONDURMASINI KEDİYLE PAYLAŞTI

Çınar bir süre sonra ise elindeki dondurmayı kediye uzattı.

Dondurmasını kediye yediren Çınar, daha sonra kendisini çağıran annesinin yanına gitti. Çınar ile kedinin o anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.