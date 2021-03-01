Adıyaman’da 70 milyon yıllık Gastropod bulundu

Bir çoban tarafından fark edilen kaya üzerindeki kabartma yetkililere haber verilince, söz konusu kabartmanın 70 milyon öncesine ait bir fosile ait olduğu ortaya çıktı.

Adıyaman’ın Şahkolu Köyü’nde, bir kaya üzerindeki kabartma dikkat çekti.

Bir çoban tarafından fark edilen kabartma, yetkililere ihbar edildi.

Bölgeye Müze Müdürlüğü yetkilileri geldi.

FOTOĞRAFLARI GÖNDERİLDİ

Fotoğrafı çekilen kabartmalar, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Özcan'a gönderildi.

İNCELEMELER YAPILDI

Şekiller üzerinde yapılan incelemelerde, kabartmanın ‘Gastropod’ (karından bacaklılar) nesline ait bir fosil olduğu ortaya çıktı.

Gastropod’un çoğu denizlerde, bir kısmı tatlı ve acı sularda, bir kısmı da karada yaşayan bir hayvan olduğu ifade edildi.

FOSİL 70 MİLYON YAŞINDA

Konu ile ilgili açıklama yapan Müze Müdürü Mehmet Alkan, fosilin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, 7 santimetre genişliğinde olduğunu ifade etti.

Alkan, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda ise bu fosilin yaklaşık 70 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anlıyoruz." dedi.

“DUYAN GELİYOR”

Köy sakinlerinden Orhan Korkmaz, fosilin köylüler arasında da heyecan yarattığını, duyanların bölgeye gelip fotoğraf çektiğini söyledi.