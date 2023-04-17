Adıyaman'da aniden rahatsızlanan yolcu, minibüsle hastaneye götürüldü
İHA

Adıyaman'da bir şoförü, baygınlık geçiren yolcunun hayatını kurtardı.

Öğleden sonra Kahta Belediyesi'ne ait taşıma minibüsünde meydana gelen olayda, şoför Abdullah Karakurt, şehir içinde seyir halindeyken araçta bulunan yolculardan 39 yaşındaki Gülsüm Bayram’ın rahatsızlanarak baygınlık geçirdiğini fark etti.

Bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Yolcuların da uyarmasıyla durumun ciddi olabileceğini düşünen şoför Karakurt, kullandığı minibüsün yönünü değiştirerek Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne doğru hareket etti.

Sağlık durumu iyi

Hastayı acil servisine yetiştiren Karakurt, durumu sağlık görevlerine bildirdi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Gülsüm Bayram’ın sağlık durumunu iyi olduğu ifade edildi.

Adıyaman'da aniden rahatsızlanan yolcu, minibüsle hastaneye götürüldü
Adıyaman'da aniden rahatsızlanan yolcu, minibüsle hastaneye götürüldü
Adıyaman'da aniden rahatsızlanan yolcu, minibüsle hastaneye götürüldü