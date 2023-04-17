Adıyaman'da aniden rahatsızlanan yolcu, minibüsle hastaneye götürüldü

İHA
Adıyaman'da bir minibüs şoförü, baygınlık geçiren yolcunun hayatını kurtardı.
Öğleden sonra Kahta Belediyesi'ne ait yolcu taşıma minibüsünde meydana gelen olayda, şoför Abdullah Karakurt, şehir içinde seyir halindeyken araçta bulunan yolculardan 39 yaşındaki Gülsüm Bayram’ın rahatsızlanarak baygınlık geçirdiğini fark etti.
Bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Yolcuların da uyarmasıyla durumun ciddi olabileceğini düşünen şoför Karakurt, kullandığı minibüsün yönünü değiştirerek Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne doğru hareket etti.
Sağlık durumu iyi
Hastayı acil servisine yetiştiren Karakurt, durumu sağlık görevlerine bildirdi. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Gülsüm Bayram’ın sağlık durumunu iyi olduğu ifade edildi.