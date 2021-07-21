2 bin 300 rakımlı yaylaya gelen aşı timleri, Zeynep Yetkin’e ulaşarak aşısını yaptı. Aşı olduğu için sevinen yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde, Sincik ilçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Leyla Çelik, Hemşire Musa Kızgınyürek ve Ebe Havva Subaşı, 2 bin 300 rakımı Türk Dağı'na çıktı.

88 yaşındaki Zeynep Yetkin'e ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri, yaşlı kadın için uzun ve zorlu bir yolu aştı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞI İÇİN YAYLAYA ÇIKTI

Sağlık ekipleri zorlu yolculuk sonrası hayvancılıkla uğraşan Zeynep Yetkin’e ulaştı. Sağlık ekiplerini karşısında gören Yetkin’in mutluluğu yüzüne yansıdı.

Yetkin’e ulaşan sağlık ekipleri, burada aşı yaptı. Aşı olduğu için oldukça sevinen yaşlı kadın, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Adıyaman'da aşı timleri 2 bin 300 rakımlı yaylaya çıktı VİDEO



YAŞLI KADINLA SOHBET EDİP, YAYLADAN AYRILDILAR

Aşı sonrası Zeynep Yetkin ile bir süre sohbet eden Dr. Leyla Çelik, Hemşire Musa Kızgınyürek ve Ebe Havva Subaşı, daha sonra yayladan ayrıldı.