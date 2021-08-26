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    Adıyaman'da asker baba, bebeğinin kalp atışını selam vererek dinledi

    5 aylık hamile kadın, bebeklerinin kalp atışını askerdeki eşine görüntülü dinletti. Asker baba, görüntülü konuşurken selam verdi.
    • DHA
    • 26.08.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 17:50
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    Adıyaman'da asker baba, bebeğinin kalp atışını selam vererek dinledi

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile olan Zehra Tanyıldız, kontrol için geldiği Kahta Devlet Hastanesi’nde bebeğinin kalp atışlarını dinledi.

    Eşinin askerlik görevi yaptığı için Zehra Tanyıldız'ın yanında olmadığını öğrenen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Salıcı, babayı cep telefonu ile görüntülü arayıp, bebeğin kalp atışlarını dinletebileceklerini söyledi.

    DUYGULU BABA, ASKER SELAMI VERDİ

    Bunun üzerine görüntülü olarak aranan Hikmet Tanyıldız, çocuğunun kalp atışını dinleyerek duygulandı, asker selamı verdi.

    BEBEĞİN KALP ATIŞ SESİNİ DİNLEDİ

    Dr.  Mehmet Salıcı, "5 aylık hamile olan Zehra Tanyıldız, ilk defa kontrol için muayene olmaya geldiğinde önce eşinin nerede olduğunu sordum. O da bana Edirne’de vatani görevini yaptığını söyledi. Daha sonra çocuktan haberi olduğunu fakat hamilelik sürecini hiç görmediğini bana söylediğinde, hemen kendisini görüntülü arayarak çocuğunun kalp atışı sesini dinlettirip kendisine sürpriz yapalım, dedim. Hastam da bunu kabul edince asker ocağındaki babaya böyle bir sürpriz gerçekleştirdik. Tanyıldız Ailesi için güzel bir moral ve motivasyon oldu.” dedi.

    Adıyaman da asker baba, bebeğinin kalp atışını selam vererek dinledi #1

    Adıyaman da asker baba, bebeğinin kalp atışını selam vererek dinledi #2

    Adıyaman da asker baba, bebeğinin kalp atışını selam vererek dinledi #3

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